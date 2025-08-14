«Радиостанция Судного дня» повторила слова, звучавшие перед СВО

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», повторила слова, которые уже звучали в эфире перед началом СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Прозвучавшие сообщения содержали в себе набор цифр и российские имена, первые буквы которых образуют слова «марель» и «стокотон». Обе эти шифровки звучали перед началом СВО, и даже прозвучали в том же порядке.

Впрочем, оба слова упоминались и раньше — «марель» впервые прозвучал 13 января 2022 года, а «сокотон» появился в эфире в тот же день, но спустя 8 часов 14 минут. В чем смысл этих сообщений остается не ясно.

Радио «Судного дня» передало «дружное» сообщение перед встречей Путина и Трампа

Станция УВБ-76 ведет круглосуточное вещание на протяжении нескольких десятков лет, но практически весь ее эфир составляет радиолокационное «жужжание», из-за которого она также получила прозвание The Buzzer («жужжалка»). При этом, крайне редко в эфире станции звучат неясные коды и слова. В последний раз ее активность повысилась на фоне переговоров президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа.