Названы цели Германии в производстве украинских «Сапсанов»

Германия преследовала свои цели, финансируя производство украинских баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан».

Об этом заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью kp.ru.

«Германия, несомненно, преследовала свои цели. Она была намерена получить собственный баллистический комплекс, поскольку США обладают монополией в этом вопросе. И они жестко следят, чтобы у них не появилось конкурентов в стане Североатлантического альянса», — отметил эксперт.

Леонков указал на то, что разработка оружия «финансировалась тайно», так как инвестиции, а также само производство «распределялись между несколькими предприятиями». По его словам, в Павлограде создавали перерабатывали ракетное топливо, а в Шостке занимались химической частью, в то время, как финальную сборку проводили на «Южмаше».

Ранее стало известно, Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР. В частности, планировалось использовать комплексы «Сапсан» для ударов вглубь России — на 500-700 километров.

Кроме того, российский политолог Сергей Марков указал на то, что «Сапсан» является фактически немецкой ракетой, производимой на территории Украины.