В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами

В подмосковном аэропорту приземлился самолет с вернувшимися 84 российскими военнослужащими, находившимися в плену на подконтрольной Киеву территории. Как сообщает РИА Новости, бойцов в первую очередь отправят на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения Минобороны.

Минобороны сегодня сообщало о возвращении 84 наших бойцов. В качестве обмена РФ передала Киеву такое же количество солдат ВСУ. Освобожденные военнослужащие сначала были перевезены на территорию Беларуси, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.