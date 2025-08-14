На британской военной базе произошел «серьезный ядерный инцидент»

Минобороны Британии сообщило, что на военно-морской базе Клайд произошел «серьезный ядерный инцидент». Об этом сообщает The Daily Telegraph.

База Клайд расположена на западном побережье Шотландии. Согласно информации источника, инцидент произошел в период с января по апрель. Ему была присвоена высшая категория опасности — «А». Такая категория присваивается в тех случаях, когда инцидент приводит к выбросу радиоактивных веществ, либо если существует большой риск такого выброса.

Впрочем, какие-либо подробности произошедшего остаются неизвестными. Как сообщает источник, подобные ЧП уже происходили на базе Клайд — в 2006, 2007 и 2023 годах.

