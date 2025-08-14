Раскрыто, кто на самом деле мог атаковать Ростов-на-Дону

Дрон «Летучая лисица», которым, предположительно, был нанесен удар по жилому дому в Ростове-на-Дону, вряд ли мог быть запущен с территории Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Аналитик считает, что исполнителей следует искать в ближайших 100 км от района удара.

По словам эксперта, за атакой на Ростов могут стоять связанные с ВСУ и глубоко законспирированные на территории России террористические группы.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что при атаке беспилотников на Ростов ВСУ использовали тактику комбинированной атаки, чтобы прорвать систему ПВО.

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что двое пострадавших после атаки БПЛА в Ростове госпитализированы, еще 11 человек будут доставлены в больницу.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.