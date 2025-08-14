В России предрекли ВСУ ответ за атаки на Ростов-на-Дону и Белгород

Недавние атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ростову-на-Дону и Белгороду — террористические акты, на которые будет дан ответ, возможно, еще до саммита на Аляске, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Атаки на Ростов-на-Дону и Белгород являются террористическими актами по своей сути, потому что нанесены были удары по мирному населению, по машине, которая на светофоре стояла, по домам, где живут мирные жители и никакой техники военной нет. Это в чистом виде террористический акт. Да, переговоры будут, но это фон создает не очень хороший для этих переговоров», — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что ответ за атаку на мирные российские города будет, как и всегда.

«Я думаю, неважно, состоятся переговоры или нет, думаю, что еще до переговоров получат они по зубам очень серьезно. Зря они русского медведя будят», — Андрей Колесник депутат.

При этом он отметил, что Россия не наносит удары по мирному населению, а бьет исключительно по военным объектам.

14 августа ВСУ направили дроны, снаряженные взрывными устройствами, на гражданские объекты российских городов. В Ростове-на-Дону ранения получили 13 жителей.

В Белгороде пострадали трое жителей, среди них мужчина со множественными осколочными ранениями, он в тяжелом состоянии. Также в больницу попала его супруга и еще один пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что «такого еще не было в современной истории», говоря о последствиях украинских атак. До субботы, 16 августа, в Белгороде и Белгородском районе будут закрыты все крупные торговые центры. Гладков подчеркнул, что в регионе складывается сложная ситуация и сохраняется серьезная угроза — в первую очередь она касается тех, кто находится на открытых уличных пространствах.