В Госдуме прокомментировали удары ВСУ по мирным жителям

Киев наносит удары по мирным жителям России, пытаясь компенсировать свои провалы на передовой и используя террор как основной метод борьбы. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, именно в терроризме официальные власти Украины «сильно поднаторели» и им «в этом сегодня нет равных».

«Преступный киевский режим, отступающий по всем фронтам в бессильной злобе и свойственной ему манере, отыгрывается на мирных жителях и гражданской инфраструктуре», — констатировал Шеремет.

Он также назвал атаки на российские города попыткой спровоцировать Москву на ответ и «любой ценой сорвать не устраивавший их мирный переговорный процесс между лидерами России и США».

«Нет сомнений, что данные акты устрашения проводятся целенаправленно под непосредственным кураторством Запада», — резюмировал парламентарий.

15 августа на Аляске должна пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, основной темой которой станет урегулирование украинского кризиса. Трамп уже заявил, что у него нет намерения звать на эту встречу Владимира Зеленского.

А сегодня ночью и утром Ростов-на-Дону, Белгород и Волгоград подверглись атаке украинских беспилотников. При этом в Ростове-на-Дону удар был нанесен по жилым домам в центре города, там ранены 13 человек, среди которых двое детей.