Чем для ВСУ обернется уничтожение ракетного комплекса «Сапсан»

Российские удары по местам производства украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» задержали его разработку на четыре года. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, Киев продолжит работу над проектом благодаря помощи западных спонсоров и специалистов, однако задержка важна для РФ.

«Это очень хорошо для безопасности России — серьезно ранить "Сапсан". Ракета несет боеголовку с 800 кг взрывчатки, это не БПЛА с 50 кг», — заявил Дандыкин.

Ранее политолог Сергей Марков заявлял, что ракетный комплекс «Сапсан» фактически представляет собой немецкие ракеты. Сам российский удар по сети производства имеет гораздо больший эффект, чем «распиаренная операция» украинских спецслужб «Паутина» — тогда дроны с фур ударили по российским аэродромам стратегической авиации.