Группировка "Юг" уничтожила три пункта управления БПЛА спецназа Нацгвардии Украины

Спецназ Южной группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками бригады специального назначения Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторы беспилотников подразделения специального назначения группировки выявили три пункта управления БПЛА 12-й отдельной бригады специального назначения Национальной гвардии Украины.