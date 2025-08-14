Украинская сторона в рамках обмена в четверг приняла лишь двух военнопленных из списка в тысячу человек, от которых в Киеве ранее отказались. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.

Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в четверг возвращены 84 российских военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 84 военнопленных ВСУ.

Мединский отметил, что из тысячи пленных солдат ВСУ, которые обращались к Владимиру Зеленскому, украинская сторона приняла лишь двоих - Александра Бойчука (1976 г.р.) и Владимира Федоренко (1982 г.р.).

"Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали", - отметил он.

Ранее стало известно, что киевский режим вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных и мог внести туда вместо них других людей.

Пленные создали петицию к Владимиру Зеленскому, где призвали не выбирать по 50-100 "особых" людей на обмен, а отдать всех российских военнопленных и забрать из плена равное количество украинцев.