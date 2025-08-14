Россия и Украина, при посредничестве ОАЭ, 14 августа провели новый обмен военнопленными.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что с контролируемой Украиной территории возвращены 84 российских военнослужащих, взамен переданы 84 украинских военных.

«Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны», - говорится в сообщении.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва вернула Киеву более семи тысяч тел погибших украинских бойцов, сообщает RT.