В России заявили об обмене пленными с Украиной накануне встречи Путина с Трампом
14 августа состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом объявил в Telegram российский военкор Юрий Котенок.
Обмен состоялся накануне встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
«По предварительным данным, только что завершился очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Заявление от Минобороны последует в ближайшее время», — сообщил журналист.
Сколько российских пленных вернулось домой, Котенок не уточнил.
Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам с призывом перед встречей Путина и Трампа. Он попросил сограждан набраться терпения и не следить за действиями главы США, сконцентрировавшись на президенте России.