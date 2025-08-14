Наступление российских войск подрывают боевой дух Вооруженных сил Украины, одновременно обостряя имеющиеся на кадровые проблемы в украинской армии. Об этом пишет газета Telegraph.

Газета в своей статье с названием «Почему разобщенные украинцы отказываются бороться за Зеленского» отмечает, что на Украине постоянно растет число дезертиров.

«А шокирующее наступление [ВС России] резко обострило проблемы Украины с численностью личного состава», - говорится в статье.

По неофициальным данным, более 400 солдат ежедневно покидают поле боя. Они измучены годами боевых действий и отсутствием нормальной ротации, разочарованы командованием и позицией тех, кто уклоняется от службы. Усугубил пораженческие настроения «крен президента США Дональда Трампа в сторону Москвы», пишет газета.

При этом опрошенные изданием местные жители призывного возраста, скрывающиеся от мобилизации, заявили, что не хотят идти в ВСУ, так как практически каждый новобранец сейчас попадает в пехоту.

По мнению польского аналитика Конрад Музки, Украина «явно проигрывает войну» и на этом фоне готовность вступить в армию у украинских мужчин «становится гораздо меньше».

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который допускает к службе по контракту людей старше 60 лет. При этом на фоне волны дезертирства на Украине фиксируется все больше случаев силовой мобилизации. А украинские эксперты, политики и общественные деятели ожидают, что осенью начнется и мобилизация женщин. Уже стоит вопрос о мобилизации медицинских работников, но, по всей вероятности, перечень будет значительно расширен.