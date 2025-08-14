«Террористический акт»: военный эксперт об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону

Удар Вооруженных сил Украины по Ростову-на-Дону — государственный терроризм. С таким заявлением выступил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, Вооруженные силы Украины наносят удары неизбирательно, в том числе бьют по гражданским объектам. Он подчеркнул, что такие действия происходят в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. По мнению специалиста, Владимир Зеленский стремится привлечь внимание к своей персоне, создавая иллюзию контроля над ситуацией.

«Дело в том, что это факт государственного терроризма. Удары наносятся неизбирательно, удары наносятся по гражданским объектам», — отметил Матвийчук.

Напомним, что ночью и утром 14 августа Ростов-на-Дону, Белгород и Волгоград подверглись атаке беспилотников. В первом регионе беспилотник нанес удар по центру города, ранены 13 человек, среди которых двое детей, отмечал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Также утром БПЛА ударили по зданию правительства Белгородской области, пострадавших нет. Беспилотник атаковал и легковой автомобиль, двигавшийся по Белгороду.

В результате ночной массированной атаки дронов обломки устройств упали на территорию Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, из-за чего нефтепродукты разлились и загорелись, сообщил губернатор Андрей Бочаров.