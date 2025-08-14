Стало известно о непрекращающейся атаке ВСУ на Белгород

Десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Белгородом за полдня. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, удары на данный момент продолжаются. Атаки ведутся беспилотниками типа «Дартс», а также FPV-дронами. Под удар попали здание областного правительства и еще несколько объектов в центре российского города.

Жителей попросили не покидать дома, все госучреждения на два дня перевели на удаленку, а крупные торговые центры закрыли, утверждается в публикации.

В свою очередь РБК со ссылкой на корреспондента сообщило, что центр Белгорода оцепили военнослужащие. В городе слышны звуки взрывов и выстрелов. Telegram-канал «Белгородец» также сообщил о выстрелах, объяснив их тем, что российские военнослужащие из автоматов отбивают атаки дронов.

В этот же день появилось видео пожара в многоэтажном доме в Белгороде, возникшего из-за атаки украинского БПЛА. На снятых очевидцами кадрах видно, как на втором этаже в доме загорелся балкон. Лоджию охватило яркое пламя, а густые клубы дыма поднялись на верхние этажи.