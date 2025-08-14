Губернатор оценил атаки на Белгород фразой «такого еще не было в современной истории»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время пресс-конференции заявил, что областная столица подверглась атакам, каких еще не было в современной истории. Его слова передает РБК.

«Вчера большое количество беспилотников противника залетело (...) Сегодня у нас потери больше (...) Мы второй день проживаем то, что пока еще не проживали в нашей с вами современной истории», — обозначил глава российского региона.

Отмечена одна странность при ударе самолета-камикадзе ВСУ по Ростову-на-Дону

Гладков сообщил, что максимальный огонь Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последних двух дней ведут по зданию правительства Белгородской области. По его словам, противник намеренно пытается нанести удары по центрам управления гражданской власти.

«Абсолютно очевидно, что это мера устрашения гражданского населения», — заключил губернатор.

Об атаке ВСУ на Белгород стало известно утром в четверг, 14 августа. Сообщалось, что удар пришелся на центру российского города. По неофициальной информации, для ударов использовались беспилотники типа «Дартс» и FPV-дроны.