Военные перекрыли центр Белгорода после атак беспилотников

В результате атак беспилотников в центр Белгорода был оцеплен военными.

В четверг, 14 августа, в центре Белгорода выставлено оцепление после произошедшей атаки украинских беспилотников.

Как сообщили РБК, на данный момент в городе слышны автоматные очереди, взрывы и летают дроны.

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

По информации, предоставленной главой региона Вячеславом Гладковым, осуществляется интенсивный обстрел здания администрации. Вместе с этим, известно о налете на легковой автомобиль.

В связи с происходящим государственные организации, включая МФЦ, были переведены на удаленный режим работы до конца недели. Частным компаниям также было рекомендовано последовать этому примеру.