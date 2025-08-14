Военные перекрыли центр Белгорода после атак беспилотников
В результате атак беспилотников в центр Белгорода был оцеплен военными.
В четверг, 14 августа, в центре Белгорода выставлено оцепление после произошедшей атаки украинских беспилотников.
Как сообщили РБК, на данный момент в городе слышны автоматные очереди, взрывы и летают дроны.
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
По информации, предоставленной главой региона Вячеславом Гладковым, осуществляется интенсивный обстрел здания администрации. Вместе с этим, известно о налете на легковой автомобиль.
В связи с происходящим государственные организации, включая МФЦ, были переведены на удаленный режим работы до конца недели. Частным компаниям также было рекомендовано последовать этому примеру.