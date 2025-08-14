Насколько опасен для России украинский «Сапсан»

Украина разрабатывает оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан», пытаясь скопировать российские образцы вооружения, и это связано с «больными амбициями» Владимира Зеленского. Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении ключевых предприятий Украины, задействованных в создании ракетного комплекса «Сапсан». По данным ФСБ, производство было развернуто на оборонных заводах Днепропетровской и Сумской областей.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, ОТРК «Сапсан» по своим характеристикам напоминает российский «Искандер».

«Украина пытается разработать ОТРК наподобие позднесоветских комплексов, пытается скопировать наш «Искандер». Киев его назвал «Сапсаном» — самая быстра птица. Заявленная дальность — до 700 км», — пояснил он.

Эксперт обратил внимание на то, что если такую ракету запустить из Черниговской или Сумской области, то она долетела бы до Москвы.

«Это очень серьезно. И до Нижнего Новгорода, не говоря о Брянске. У Зеленского больные фантазии, картины висят [в кабинете] с горящим Кремлем и крейсером «Москва», — констатировал Дандыкин.

Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар американскими ATACMS по Севастополю. По городу били пять ракет с кассетными боевыми частями. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей. Более 150 человек пострадали.