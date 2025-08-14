Отмечена одна странность при ударе самолета-камикадзе ВСУ по Ростову-на-Дону

Переделанный в беспилотник самолет «Летучая лисица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед ударом по многоэтажке в Ростове-на-Дону повел себя странно. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

Как отмечено в публикации издания, во время пролета над городом самолет-камикадзе внезапно сменил траекторию и уже после этого упал на шестиэтажный дом.

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

По неподтвержденной официально информации, изначальной целью гигантского беспилотника был штаб Южного военного округа. Власти не комментировали странность траектории самолета.

Об атаке ВСУ на Ростов-на-Дону стало известно утром 14 августа. По данным властей, повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской, пострадали более 10 человек. Момент удара самолета-камикадзе попал на видео.