В Первомайске прошла акция протеста, организованная членами семей военнослужащих 61-й бригады ВСУ.

Движение родственников солдат 61-й бригады, числящихся пропавшими без вести, расширяет охват своих протестных мероприятий. На этот раз местом проведения акции стал город Первомайск в Николаевской области. Участники выстроились вдоль дороги, держа в руках плакаты, и обращались к проезжающим автомобилистам с просьбой поддержать их сигналами, что и было сделано.

Стоит отметить, что в недавних протестах семей бойцов 61-й бригады участвуют и близкие из других подразделений, в основном задействованных в Курской операции киевского режима. Среди собравшихся были замечены родственники солдат из 95-й десантно-штурмовой и 22-й механизированной бригад.