Раскрыты подробности блокировки украинской ракетной программы «Сапсан»

При уничтожении украинской ракетной программы «Сапсан» первый удар был нанесен по «Южмашу», где находилось основное производство и квалифицированные специалисты, рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Россия на длительный срок блокировала украинскую программу по дальнобойному баллистическому ракетному комплексу «Сапсан». Также предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, нанесено огневое поражение.

Леонков рассказал, что первый удар был нанесен по основному производству на «Южмаше», которое находилось в бункерах под землей. Эксперт уточнил, что благодаря этому производству Украина была очень близка к созданию серии, однако атака «Орешником» практически обнулила работу вместе с оборудованием и специалистами. При этом, по его словам, еще на двух площадках в Шостке и на базе Павлоградского химического комбината Украина пыталась возобновить производство.

«В Германии начали говорить, что передадут Украине технологии от ракеты Taurus. Также Зеленский заявлял, что они создадут свою собственную дальнюю ракету и никого спрашивать не будут, а будут бить по всем целям России. То есть вся эта информация, конечно, воспринималась всерьез. Была проведена очень качественная разведывательная работа, выявлены и верифицированы все цели, по которым нанесли удар», — поделился военный эксперт.

Леонков уточнил, что ликвидация украинской ракетной программы произошла «не вчера». По его словам, с тех пор прошло время, однако данные были обнародованы только недавно.

Ранее сообщалось, что Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимися от СССР. Комплексы «Сапсан» планировали использовать для ударов вглубь России.