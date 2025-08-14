В Британии назвали последствия прорыва армии РФ на фронте

Профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк оценил последствия прорыва российской армии в ДНР. Как сообщает Sky News, эксперт считает, что если Вооруженные силы (ВС) РФ возьмут Краматорск, то Россия получит контроль над всем Донбассом.

Кларк заявил, что пока российские войска далеки от этой цели, однако они пытаются продвинуться на север. По его словам, ВС РФ используют тактику «спешенной пехоты» и армии удалось продвинуться довольно далеко — 15-20 км в условиях текущего конфликта профессор назвал «внушительным расстоянием».

«Если они смогут закрепиться на этих позициях, то действительно окажутся в положении, позволяющем угрожать крупным оборонительным рубежам, которые есть у украинцев в этом районе. Украинцы, безусловно, пытаются этому противостоять», — добавил Кларк.

Эксперт считает, что действия российской армии рассчитаны на изменение обстановки на фронте перед переговорами президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. По мнению Кларка, российское наступление даст главе РФ «тот аргумент, который ему нужен».