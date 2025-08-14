США практикуют маскировку оружия для ВСУ под морские контейнеры

По данным телеграм-канала "Рамзай", в документах ФСБ наибольший интерес вызывает не информация о создании "Сапсана", а сведения о мобильной пусковой установке комплекса Patriot, скрытой под видом обычного транспортного контейнера.

© ALLISON DINNER/EPA/TACC

Предположительно, эта установка была перевезена на Павлоградский ремонтно-механический завод, который, возможно, был задействован в сборке "Сапсана" или производстве отдельных его компонентов.

В телеграм-канале отмечается, что транспортировка ракет для Patriot в стандартных морских контейнерах вполне осуществима. Это обусловлено тем, что транспортно-пусковые контейнеры, в которых размещены ракеты, по своим габаритам близки к внутренним размерам стандартных 20- и 40-футовых морских контейнеров.

Вероятно, в ситуации с поставленной на Украину модификацией, речь идет о ранее не встречавшейся версии пусковой установки M903. Маскировка ракет под морской контейнер свидетельствует о том, что США учли опыт потерь своих ЗРК на Украине и решили максимально скрывать ракеты, используя гражданскую транспортную инфраструктуру.