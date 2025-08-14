F-35 Италии встретились с российскими Су-27 и Су-24 над Балтикой

Два истребителя F-35A ВВС Италии встретились с Су-27 и Су-24 ВКС России в Балтийском регионе. Об этом сообщает Military Wath Magazine.

По данным издания, 3 августа пара F-35 была подняты в воздух с авиабазы Амари в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Это был первый случай, когда итальянские истребители-невидимки выполняли такую задачу в Прибалтике.

"Инцидент произошел в период высокой напряженности в отношениях между Россией и членами НАТО в Европе", - подчеркивает MWM.

Переброска бомбардировщиков США к границам России является демонстрацией силы НАТО

Также издание отмечает, что хотя Су-27 является достаточно старым самолетом, роль которого в ВКС снизилась, его усовершенствованные модификации в том числе Су-30, Су-34 и Су-35, состоят на вооружении большинства истребительных подразделений.

Напомним, ранее российским военным самолетам уже приходилось сталкиваться с F-35. Стратегический бомбардировщик Ту-95 во время полета над Тихим океаном сопровождался американским истребителем.