Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут критические потери в личном составе и технике, а также испытывают снарядный голод. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что российские войска за сутки освободили территорию в 110 квадратных километров — это рекорд годового продвижения. Обычно для такого бойцам требовалось 5-6 дней.

Матвийчук отметил, что рекорд был достигнут не одномоментно. Продвижению предшествовала кропотливая работа, которая выполнялась месяцами: ВС РФ уничтожали огневые средства, выводили из строя личный состав и технику противника. В результате, когда устойчивость обороны ВСУ упала настолько, что они не смогли восстанавливать боеспособность, российская армия пошла в атаку и прорвала оборону.

«Это говорит о том, что противник несет критические потери, резервы у него практически отсутствуют, украинские войска испытывают большой снарядный голод», — отметил Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что наибольших успехов удалось добиться на покровском направлении. По мнению Матвийчука, задачи по возвращению территории ДНР в административную границу будут выполнены в ближайшее время.