Власти Ростовской области подтвердили удар ВСУ по Ростову-на-Дону. Об этом говорится в сообщении врио главы региона Юрия Слюсаря в Telegram.

14 августа жители регионального центра сообщили о звуке взрыва в центре города. Позже появились сведения о том, что Ростов-на-Дону был атакован украинскими войсками.

Число пострадавших при ударе БПЛА по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону резко выросло

Слюсарь подтвердил удар ВСУ по городу. По его данным, поверждения получили несколько многоквартирных домов. Официльно подтверждено ранение одного человека, подчеркнул он.

Ранее было опубликовано видео из Ростова-на-Дону со столбом дыма после прогремевшего в городе взрыва. Момент удара на запись не попал.