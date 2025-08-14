Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 2 тысяч военных за последнюю неделю на Покровском направлении. Как сообщает Telegram-канал Shot, большинство погибших — мобилизованные и бойцы националистического батальона «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация).

По информации канала, сейчас ВСУ пытаются восстановить оборону в районе Покровска и перебросили туда несколько подразделений с Харьковского и Днепропетровского направлений для поддержки и усиления «Азова»*. Забрасывают туда и мобилизованных, однако это не спасает ситуацию.

Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наступать, не давая ВСУ возможности отступать — пути отхода блокируются авиаударами. Один из командиров «Азова»* жаловался, что ситуация на Покровском направлении критическая: между подразделениями нет нормальной связи и координации, а до освобождения Покровска российской армией осталось недолго.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что Покровск является одной из ключевых целей в рамках освобождении Донбасса. Он отмечал, что находящиеся в городе силы ВСУ находятся в тяжелом положении, а пути снабжения перекрыты.

*запрещенная в России террористическая организация