Стало известно о планах Зеленского обрушить «море огня» на Москву

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) совместно с российскими войсками сорвала планы Владимира Зеленского обрушить «моря огня» на Москву. Об этом заявил в Telegram российский политолог Сергей Марков.

Так Марков прокомментировал официальные сообщения, из которых стало известно о ликвидации на Украине объектов производства баллистических ракетных комплексов «Сапсан».

Политолог напомнил, что разрабатываемая Украиной ракета «Сапсан» способна нести до 480 килограммов взрывчатки и способна бить на расстояние от 500 до 700 километров в зависимости от модификации.

«По плану Зеленского ракеты Сапсан должны были обрушить море огня на Москву», — заявил Марков.

Он отметил, что «Сапсан», по сути, является немецкой ракетой, производимой на территории Украины.

Ранее участник спецоперации обратился к россиянам и напомнил о «кровавой бойне» в 500 километрах от Москвы.