Участника ИГ* экстрадировали из Франции в Россию

В Москву доставили одного из боевиков «Исламского государства»*. Преступника выдала России Франция.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 14 августа, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

— Боевика запрещенной террористической организации «Исламское государство»*, выдачи которого добилась Генпрокуратура России, транзитом через Турцию доставили в Москву, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Руслана Боташева** объявили в международный розыск девять лет назад. 13 июля его доставили в аэропорт Парижа для дальнейшей экстрадиции в Россию. Боевика обвиняют в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в Ираке ликвидировали лидера ИГ*. Его убили американские военные, а сама операция была согласована с правительством государства и администрацией Курдистана.

*«Исламское государство» (ИГ)— террористическая группировка, запрещенная на территории России.

**Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.