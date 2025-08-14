Уничтожение позиций и техники ВСУ: что происходит в зоне СВО к утру 14 августа

Российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив в том числе и важный логистический узел под Родинским. Что происходит в зоне проведения спецоперации по состоянию на утро 14 августа, в материале «Рамблера».

Уничтожен пикап ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие инженерно-саперного батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» подорвали украинский пикап в Харьковской области, окончательно он был уничтожен с помощью FPV-дронов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, успешное минирование было проведено на путях ротации и подвоза боеприпасов подразделениям ВСУ.

«При этом средствами объективного контроля был зафиксирован подрыв пикапа ВСУ на мине, а затем и окончательное его уничтожение операторами FPV-дронов», - пояснили в министерстве.

Уничтожены позиции ВСУ

В свою очередь расчеты гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные в лесном массиве позиции Вооруженных сил Украины, а также бронированную технику и личный состав, отметили в российском военном ведомстве.

«Объективный контроль, полученный с БПЛА в режиме реального времени, позволил убедиться в уничтожении укрепленных позиций, опорных пунктов, бронетехники и живой силы ВСУ. Успешно выполнив задачу, военнослужащие быстро замаскировали самоходную гаубицу и передислоцировались на новую позицию», - пояснили в Минобороны, отметив, что артиллеристов прикрывал расчет роботизированного комплекса.

Удар вертолета Ми-28НМ

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами и поразил живую силу противника в зоне ответственности группировки «Центр», сообщило Минобороны России.

По словам командира экипажа вертолета Ми-28НМ с позывным «Спортсмен», «все прошло штатно».

«Выполнили боевую задачу в составе пары двух вертолетов Ми-28. Нанесен удар по живой силе противника. После совершения атаки выполнили отход и возврат на аэродром вылета», - рассказал он.

Разгром опорного пункта ВСУ

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» прямой наводкой ударил по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении, сообщили в российском военном ведомстве.

По информации пресс-службы, удар 125-мм снарядами был нанесен по координатам, полученным от разведчиков.

«Полностью уничтожена цель вместе с расчетом БПЛА украинских националистов. Грамотные и умелые действия танкистов позволили штурмовым группам захватить огневые позиции противника и укрепиться в указанном районе», - говорится в сообщении.

Уничтожены пункты управления ВСУ

Операторы оптоволоконных и радиоуправляемых FPV-дронов также на Красноармейском направлении нанесли точные удары по блиндажам и другим фортификационным сооружениям ВСУ, обеспечив продвижение штурмовиков, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что большое внимание уделяется комбинированному применению различных типов беспилотников.

«Пока ударные FPV-дроны уничтожают укрепления, разведывательные аппараты обеспечивают поддержку наших мотострелков, уничтожая с воздуха украинские формирования при помощи сбросов. Эффективность действий дроноводов подтверждается значительным снижением сопротивления противника на отдельных участках фронта», - говорится в сообщении.

Удар по логистическому узлу ВСУ

При этом на Красноармейском направлении российские бойцы ударили и по важному логистическому узлу противника в районе города Родинское, сообщил Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Прямо сейчас наши бойцы бьют противника у железнодорожных путей в районе н.п. Родинское. Уничтожен важный логистический узел снабжения ВСУ. Кроме того, третья танковая рота ВС РФ бьет натовскую технику в районе Новопавловки», - отмечается в сообщении, опубликованном в 7:05 мск.

Накануне стало известно, что российские военные уничтожили артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины, а также сорвали их ротацию в районе населенного пункта Плавни Запорожской области.