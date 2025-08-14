Зачем Россия везет на учения в Белоруссию «Орешник»

В ходе учений «Запад-2025», которые пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября, могут быть отработаны удары комплексом «Орешник» по ключевым объектам НАТО в Прибалтике, а также по целям на территории Западной Европы, вроде военных баз Рамштайн, Лейкенхит, Милденхолл и Авиано. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что сам факт включения «Орешника» в сценарий учений говорит о том, что комплекс является не «военно-техническим пугалом для Запада», а реальным инструментом войны с НАТО.

«На учениях комплекс, вероятно, будет отрабатывать сценарии ударов по центрам принятия решений и критически важной инфраструктуре НАТО. Это не только штабы, но и узловые, жизненно важные для Альянса объекты вроде авиабазы Лейкенхит, Милденхолл и Авиано», — подчеркивает канал.

Автор добавил, что «Орешник» спроектирован с большим запасом по дальности. Это позволяет размещать его где угодно «и не только в Белоруссии».

Напомним, что 1 августа 2025 года президент Владимир Путин сообщил, что в России произвели первый серийный комплекс «Орешник». Ракета уже поступила в российские войска.