Появилось видео уничтожения M142 HIMARS в Сумской области

Баллистическая ракета ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса) "Искандер" уничтожила американскую реактивную установку M142 HIMARS на позиции для стрельбы в Сумской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Изнанка". На опубликованных с тепловизора дрона-разведчика ВС РФ кадрах видно, как обломки от американской реактивной системы разлетелись на огромную территорию, а по мощности взрыва можно предположить, что HIMARS был с полным боекомплектом. По информации канала, реактивную систему ВСУ выследили ночью у села Жихово, откуда планировался обстрел гражданских объектов на территории России.

