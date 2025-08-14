Названы города России, попадающие в радиус поражения новейших ракет Украины

Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения украинских баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан». Это следует из материалов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что узнали о начале производства ракетных комплексов «Сапсан» на объектах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в 2024 году. По данным ФСБ, эти ракеты предназначены для ударов вглубь России на расстояние 500-750 км.

В материалах службы безопасности среди прочего также есть карта возможной досягаемости ракет «Сапсан» при запуске с территории Украины. Согласно ей, в радиус поражения попадают Москва, Минск, Витебск, Донецк, Калуга, Тула и другие города России и Белоруссии. Кроме того, в радиус поражения попадал бы российский ядерный центр в Сарове в Нижегородской области.

ФСБ: ущерб Украине от поражения производства ракет "Сапсан" колоссален

Утром 14 августа в рамках совместной операции ФСБ России и Минобороны было нанесено огневое поражение объектам ВПК Украины, которые задействовались в создании ракетных комплексов «Сапсан». В результате планы Украины по развитию собственной ракетной программы по технологиями и запасам, оставшимися от СССР, были сорваны.

В ФСБ уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с разрешения стран НАТО планировали использовать ОТРК «Сапсан» для ударов вглубь РФ.

Ранее в Британии сообщили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты.