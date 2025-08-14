ФСБ добыла переговоры сотрудников предприятия о проекте «Сапсан»

ФСБ добыла и опубликовала переговоры сотрудников украинского предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) о проекте «Сапсан». Записи оказались в распоряжении RT.

В частности, на одной из записей сотрудники предприятия обсуждают детали контракта на производство ракетного комплекса. Также из опубликованных переговоров можно узнать о провалившихся мерах безопасности на Павлоградском заводе.

Кроме того, в материалах упоминается сотрудник, которому отменили бронь от мобилизации.

ФСБ: ущерб Украине от поражения производства ракет "Сапсан" колоссален

Ранее сообщалось, что ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию и поразили объекты промышленного комплекса Украины, на которых создавались «Сапсаны». Благодаря успешной операции Украина долгое время не сможет производить дальнобойные ракетные комплексы.