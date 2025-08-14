Германия финансировала создание баллистической дальнобойной ракеты «Сапсан» на Украине. А президент Украины Владимир Зеленский в конце мая знакомил канцлера ФРГ Фридриха Мерца с проектной документацией по ракетному комплексу.

«Подтверждено участие Германии в финансировании украинской программы по производству баллистических дальнобойных ракет», — говорится в материалах ФСБ, на которые ссылается РИА Новости.

Также установлено, что Зеленский приезжал в Берлин в конце мая, чтобы показать Мерцу проектную документацию по «Сапсану».

Германия профинансирует поставки оружия Украине на сотни миллионов долларов

Сам Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским после этой встречи заявил, что Германия поддержит украинские разработки дальнобойного оружия. Тогда же было подписано соглашение о финансировании этого производства. Ракетные комплексы производились на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей.

Ранее ФСБ сообщила, что планы по производству Украиной ракетных комплексов «Сапсан» для ударов вглубь России сорваны. По предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, был нанесен удар.