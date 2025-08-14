ФСБ раскрыла ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов»

ФСБ: ущерб Украине от поражения производства ракет "Сапсан" колоссален

Ущерб Украине от поражения производства дальнобойных ракет "Сапсан" значительно превысил ущерб РФ от операции "Паутина", когда были нанесены удары БПЛА по местам дислокации российских стратегических бомбардировщиков.

Об этом говорится в материалах ФСБ.

"Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и несопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции "Паутина", - отмечается в них.

Ранее в ФСБ сообщили, что во взаимодействии с Министерством обороны РФ была проведена совместная спецоперация. Было нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов. Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет.