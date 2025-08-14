ВСУ ударили по аквапарку в Херсонской области

Аквапарк в Железном Порту Херсонской области пострадал после удара беспилотником, написал в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Военного значения этот объект не имеет — удар пришелся по месту, где отдыхают семьи с детьми», — написал Сальдо.

По его словам, никто не пострадал. Есть незначительные повреждения, возник пожар, на месте работают пожарные расчеты.

Также ВСУ нанесли удар беспилотниками по Ростову-на-Дону. Один из дронов атаковал жилой дом, есть пострадавшие.

Всего за ночь удалось уничтожить 44 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

Военные ликвидировали 14 дронов над акваторией Черного моря, 9 — над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Крыма, 7 — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Краснодарского края, 2 — над территорией Белгородской области, а также 1 — над акваторией Азовского моря.