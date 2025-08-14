Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России четыре десятка беспилотных летательных аппаратов. Подробности о ночных ударах привело Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 20:00 по московскому времени 13 августа до 7:00 следующего дня. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 летательных аппарата.

Больше всего дронов — 14 — сбили над Черным морем. Еще 9 перехватили над Волгоградской областью, по 7 — над Крымом и Ростовской областью, 4 — над Краснодарским краем, 2 — над Белгородской областью, 1 — над Азовским морем.

ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

Прошлой ночью, 13 августа, Украина атаковала Россию с помощью 46 дронов. Под удар попали Брянская, Волгоградская, Ростовская, Белгородская и Воронежская области, а также Крым и Краснодарский край.