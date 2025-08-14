Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стачивает под ноль личный состав 156-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) в боях за Юнаковку.

Об истощении украинских резервов в Сумской области стало известно ТАСС из сообщения источника в силовых структурах.

«156-ю бригаду стачивают под ноль в Юнаковке. (...) Это привело к тому, что в штурмах и на позициях приходится использовать резервы. (...) Последние остатки живой силы выдергиваются на передовую», — приводятся в публикации слова собеседника.

Он добавил, что бойцов бригады, получивших даже тяжелые ранения, отправляют в госпиталь на ускоренный курс реабилитации, а затем возвращают на фронт.

Ранее стало известно о самом большом суточном продвижении ВС России за год. 12 августа под контроль армии РФ перешло 110 квадратных километров.