Великобритания передумала отправлять 30 тысяч миротворцев на Украину

Великобритания решила отказаться от развертывания 30 тысяч миротворцев на Украине. Об этом сообщила британская газета The Times.

«Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», — говорится в материале.

Вместо этого британский премьер Кир Стармер предлагает союзникам по «коалиции желающих» заняться обеспечением безопасности в воздушном пространстве Западной Украины, помощью в подготовке украинских военных и разминированием Черного моря, отмечает Times.

По словам главы правительства Британии, в данный момент существует «реальный» шанс заключить сделку, и европейские союзники пообещали помочь в ее реализации.

В Британии предупредили об угрозе мировой войны из-за отправки миротворцев на Украину

В июле Великобритания и Франция заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Контингент должен был стать основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих безопасность страны. Стармер заявлял, что все необходимые оперативные документы уже готовы, и коалиция сможет приступить к выполнению миссии в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.

Ранее Трамп заявил, что РФ столкнется с последствиями, если не согласится на прекращение огня.