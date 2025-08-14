Солдат ВСУ сдался в плен по совету родителей

Солдат ВСУ Алексей Левченко сдался в плен по совету своих родителей. Об этом он рассказал ТАСС.

Бывший боец ВСУ родился в декабре 1984 года в Лисичанске. С начала спецоперации перевез свою семью и родителей в Полтаву. А в декабре прошлого года его мобилизовали.

Находился он на позициях в Сумской области. Родители, с которыми сын поддерживал связь, говорили, что если не получится оставить позиции и уйти в другие районы Украины, нужно уходить на территорию России. Так, по их мнению, он сохранит себе жизнь.

И Алексей Левченко ушел с позиции в Сумской области в поисках воды. Ее должны были сбросить с дрона. На самом деле он ушел совсем. Бросил оружие, бронежилет и через три-четыре дня был на российских позициях.

Кстати, в России у Левченко живут родственники. Родители просили его связаться с ними.