На Украине изменили правила «бронирования» от мобилизации

Правительство Украины разрешило предоставлять «бронь» от мобилизации всем сотрудникам критически важных предприятий, работающих в зонах возможных или активных боевых действий. Об этом сообщило Минэкономики страны.

В Киеве считают, что данная мера «позволит предприятиям работать даже в самых сложных условиях и выполнять важные для обороны и жизни регионов задачи».

«Теперь до 100% сотрудников критически важных компаний, работающих в зонах возможных или активных боевых действий, могут получить бронь от мобилизации», — говорится в тексте.

Напомним, что в мае 2024 года на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. С тех пор силовики и военные стали активно практиковать облавы на призывников, зачастую применяя насилие.