Германия профинансирует поставки оружия ВСУ на 500 миллионов долларов
МИД Германии сообщил, что Берлин профинансирует поставки оружия ВСУ на сумму до 500 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению немецкого МИД, финансирование будет проводиться в рамках механизма НАТО PURL — он предусматривает передачу Украине американского оружия и военной техники на деньги стран Европы и Канады. При этом, реализация этого решения будет координироваться НАТО. Альянс также будет решать, на реализацию каких «насущных потребностей» Украины направить деньги.
«Германия наряду с другими союзниками готова <...> профинансировать один из первых комплексных пакетов поддержки на общую сумму до 500 миллионов долларов в рамках механизма PURL», — рассказали в МИД Германии.
Ранее Европа обогнала США по объему военной помощи Украине.