Российский генерал раскрыл подробности об участии чиновников без опыта в СВО

Взвод чиновников Дальневосточного федерального округа участвовал в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), не имея боевого опыта. Подробности их службы раскрыл генерал-лейтенант запаса Михаил Каган в беседе с URA.RU.

В состав отряда вошли 30 человек. Большинство из них, со слов российского генерала, не имели боевого опыта, а половина даже не служила в армии.

«Я волновался, как поведут себя люди в реальной боевой ситуации, но никто не подвел, не струсил, не засомневался. На удивление, они очень хорошо себя проявили на фронте. Думаю, помогали идейность, патриотизм, понимание, что на нашу территорию враг напал. Дело же не в военных навыках — это вторично, их можно и приобрести. Тут скорее дух, убеждение», — отметил Каган.

По его словам, осень, зиму и начало весны чиновники пережили в заброшенных полуразрушенных домах без газа и света, в которых не было отопления и стояла минусовая температура.

«Было холодно, и солдаты болели», — добавил собеседник издания. Каган рассказал, что при этом чиновники не жаловались ни на бытовые условия, ни на еду.

Ранее сообщалось, что отряд чиновников из Приморского края отказался покидать зону боевых действий. Решение было принято после того, как на СВО не стало вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, добровольно отправившегося на фронт и возглавившего отряд «Тигр».