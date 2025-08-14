Германия профинансирует поставки оружия Украине на сотни миллионов долларов

Германия профинансирует поставки американских вооружений Киеву на сумму до 500 миллионов долларов в рамках механизма НАТО PURL. Он предусматривает передачу украинской стороне военной техники и боеприпасов из Штатов на деньги европейских партнеров и Канады, сообщает немецкое Министерство иностранных дел, пишет РИА Новости.

«Германия наряду с другими союзниками готова… профинансировать один из первых комплексных пакетов поддержки на общую сумму до 500 миллионов долларов в рамках механизма PURL», — говорится в заявлении.

НАТО будет координировать реализацию данного решения, обеспечивая при это удовлетворение «самых насущных потребностей» Украины.

Германия задумала тайную сделку с США по оружию для Украины

Накануне сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Однако до этого сообщалось, что визит украинского лидера в столицу Германии стал проблемой для немецких правоохранителей.