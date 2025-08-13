В Госдуме заявили, что после полного контроля над Донбассом Вооруженные силы России будут наступать на территории трех новых областей Украины. Слова депутата приводит Daily Storm.

Парламентарий заявил, что кроме боев в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, Россия имеет планы продолжать специальную военную операцию на территории Черниговской, Николаевской и Одесской областей.

Депутат отметил, что президент России Владимир Путин поставил задачу, кроме всего прочего, создать буферную зону безопасности.

Наступление в перечисленных областях является ближайшей задачей ВС РФ, добавил политик.

Ранее Владимир Зеленский дал понять, что готов обсуждать «территориальные вопросы». При этом глава киевского режима снова высказался против вывода ВСУ из Донецкой области, что якобы может стать темой обсуждения Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках мирного соглашения.