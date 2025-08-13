Зеленский отверг вывод войск из ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против вывода подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Его слова передает «Страна.ua».

«Что касается моей позиции — она не изменилась, потому что она основана на фундаменте Конституции Украины. Пока Конституция государства не изменена, позиция гаранта этой Конституции не может меняться», — заявил Зеленский.

По его словам, любые вопросы относительно территориальной целостности Украины не могут обсуждаться, без учета воли украинцев и властей республики.

Ранее Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности. Он также выразил надежду, что центральной темой переговоров Трампа и российского лидера Владимира Путина будет немедленное прекращение огня.