Два итальянских F-35 впервые подняли в небо из-за самолетов РФ

Два итальянских истребителя F-35 из состава патрулирующих сил НАТО подняли в воздух над Эстонией. Об этом сообщает Il Messaggero со ссылкой на командование ВВС альянса.

По данным издания, подовом для вылета F-35 стало нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами. Речь идет о группе быстрого реагирования НАТО на авиабазе Эмари в балтийской республике.

Отмечается, что это стало первым случаем с истребителями ВВС Италии, которые участвуют в патрулировании воздушного пространства альянса.

Польша поднимала в небо истребители из-за якобы активности авиации России

Напомним, что в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.