Мужчина пострадал при взрыве БПЛА во дворе дома в Белгороде

Мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшего с осколочным ранением руки доставили в больницу. Гладков добавил, что в результате налета было посечено остекление многоквартирного дома.

«Второй беспилотник ударил по территории предприятия, в результате чего загорелись грузовой автомобиль и сухая трава. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания», — добавил он.

Другой дрон атаковал частный дом. В результате были повреждены окна и фасад здания. Помимо этого, были зафиксированы повреждения трех автомобилей.

Незадолго до этого ВСУ атаковали беспилотником Белгород, в результате чего пострадала мирная жительница. По предварительным данным медиков, при ударе по частному дому женщина получила баротравму. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу.