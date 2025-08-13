Артиллерийские подразделения формирований киевского режима продолжают терять большое количество самоходок различных типов. Как отмечается в Telegram-канале военно-аналитическего портала Lostarmour, это происходит благодаря широко применяемым FPV-дронам: на линии боевого соприкосновения сформирована плотная мертвая зона, также заходящая на ближний тыл.

Поэтому с начала текущего года враг уже лишился по меньшей мере 175 единиц различных САУ, доставшихся ВСУ после одностороннего присвоения имущества военных округов бывшей советской армии, а также доставленных из-за рубежа, преимущественно странами НАТО.

В обнародованных данных присутствуют 122-мм 2С1 "Гвоздика", 152-мм "Акация", 203-мм 2С7 "Пион", 155-мм 2С22 "Богдана", М109 различных типов, в том числе американская модификация А6 Paladin, AS-90, AHS Krab, PzH 2000 и др.

По меньшей мере, полсотни из них приходятся на боевую работу Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон". Причем данные о новых потерях ВСУ в такой технике приходят регулярно.